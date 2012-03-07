Общественное телевидение Армении официально уведомило сегодня Европейский вещательный союз (EBU) о своем отказе от участия в песенном конкурсе Евровидение-2012 в Баку. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.



Ранее, 23 февраля, 22 армянских исполнителя выступили с заявлением о том, что они считают недопустимым участие Армении в песенном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку в связи с антиармянской политикой, проводимой Азербайджаном. Это заявление было сделано после сообщения Минобороны Армении о гибели военнослужащего срочной службы Альберта Адибекяна на боевых позициях близ села Чинари Тавушской области в результате снайперского огня с азербайджанской стороны.

В результате отказа Армении в конкурсе примут участие 42 страны. В каждом полуфинале будет представлено 18 стран.

За участие в международном конкурсе поборются 25 российских исполнителей. Отбор пройдет в Концертном зале "Академический" в Москве. Телеканал "Россия 1" и Вести.Ru будут вести прямую трансляцию, которая начнется в 22:00 по московскому времени.



ФИНАЛИСТЫ:



1. Лена Максимова

2. Ксенона

3. Ирсон Кудикова

4. Группа "The UPS"

5. Сардор

6. Группа "4POST"

7. Ефросия

8. Группа "UNITE IT"

9. Катя Савельева

10. Ольга Маковецкая

11. Рене

12. Группа "Farinelli Balls"

13. Полина Смолова

14. CHINKONG и КАРИНА

15. Мари Карне

16. Марк Тишман

17. Эд Шульжевский

18. Елена Екимова

19. Дима Билан и Юля Волкова

20. Группа "Riff Action Family"

21. АИДА и ТИМАТИ

22. Павла

23. "Сестры Сё"

24. Группа "Бурановские бабушки"

25. Группа "Jet Kids"







