Александр Пороховщиков находится в тяжелом состоянии

Народный артист России Александр Пороховщиков в результате инсульта находится в тяжелом состоянии и лишился речи. Недавно актер, у которого диабет, перенес серьезную операцию на ноге, и продолжал лечение в одной из московских клиник.

О состоянии Пороховщикова рассказал адвокат семьи Сергей Жорин: "У Александра Шалвовича случился инсульт, он сейчас даже не говорит. Ирочка постоянно находится рядом, дежурит у кровати".

По словам защитника Пороховщиковых, актера продуло, последние несколько дней он сильно грипповал. Он жаловался на боли в сердце, но никто на это не обратил внимания.

Напомним, в конце января супруге Пороховщикова пришлось поволноваться, когда он без предупреждения ушел из дома и скрывался. А через некоторое время появились сообщения, что Александр Шалвович госпитализирован.