В Петербурге люди штурмовали кассы на Мадонну

Недавно в Северной столице уже наблюдался ажиотаж в театральные кассы. Тогда в продажу выбросили билеты во многие театры города всего по 10 рублей. Таким образом решили хоть на день приблизить искусство к народу и сделать его доступным для малообеспеченных людей. Люди по два часа стояли в очередях и даже… дрались за место.



И вот картина повторилась. Только на этот раз в продаже сразу после выборов, 5 марта, поступили билеты на Мадонну. И хотя концерт состоится только 9 августа, люди заранее запасались на этот раз отнюдь не дешевыми билетами.



- В первый же день продали около трех тысяч билетов и приняли более трех тысяч заявок, - сообщили организаторы выступления. – по несколько часов люди не могли дозвониться до касс из-за перегруженности линий. И Интернет-серверы до сих пор не выдерживают количества запросов, поступающих одновременно.



Вот какой ажиотаж наделала королева мировой поп-музыки со своим новым невиданным шоу.