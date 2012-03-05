Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин загремел в реанимацию. "Извините. Я загремел в реанимацию. Отравление", - сообщил 4 марта актер в своем блоге в Twitter.

В Интернете появились фото, где Охлобыстин снят лежащим на больничной койке, с капельницей.

Похоже, долго в больнице он не задержался, сообщив 5 марта, что уже здоров: "Сбежал я короче. Игра продолжается". По некоторым данным, Иван Охлобыстин - актер, режиссер, писатель, бывший священник - был госпитализирован прямо со съемочной площадки, по другим данным – со свадьбы друга.