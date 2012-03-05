Андрей Малахов согласился стать крестным отцом дочери Киркорова

Ближайший друг Филиппа Киркорова Андрей Малахов согласился стать крестным отцом дочери короля поп-музыки Аллы-Виктории. Имя крестной матери мылышки Киркорова пока неизвестно.

Ходили слухи, что он пригласил в крестные певицу Ани Лорак. Но позднее объявил, что крестить его любимую принцессу будет женщина не из шоу-бизнеса. Малахов одним из первых, кто поздравил певца с рождением первенца. По словам будущего "второго папы" Аллы-Виктории, он не ждал такого предложения от Филиппа.

Но получив его, не раздумывал ни секунды. Он рассказал, что уже даже купал девочку вместе с Киркоровым.

Напомним, ранее Алла Пугачева отказалась быть крестной дочки бывшего мужа, пояснив, что у нее уже много крестных детей, а это очень ответственно.