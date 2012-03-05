До 30 тыс. рублей стоят билеты на концерт Queen и Адама Ламберта

В Москве в спорткомплексе "Олимпийский" 30 июня пройдет единственный концерт легендарной группы Queen и "американского идола" Адама Ламберта. Билеты на него поступят в продажу во вторник, 6 марта, сообщили устроители концерта.

"Билеты поступят в продажу 6 марта в 14:00 мск, их официальная цена - от 1 750 до 30 тыс. рублей", - уточнили организаторы концерта, передает ИТАР-ТАСС.

В качестве вокалиста участники легендарного коллектива Брайан Мэй и Роджер Тейлор пригласили молодого певца, финалиста шоу American Idol Адама Ламберта, который уже выступал вместе с ними на церемонии вручения премии "MTV Europe Music Awords".

Группа "Queen" добилась широчайшей известности в середине 1970-х годов и до сих пор является одной из наиболее успешных в истории рок-музыки.