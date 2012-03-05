Мадонна не торопится в третий раз замуж

Поп-звезда Мадонна получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Брахима Забата. Их романтические отношения длятся уже с 2010 года. Как пишет британская газета «Daily Mail», чуть больше трех недель назад 24-летний певец позвал 53-летнюю Мадонну под венец, однако она до сих пор не дала свое согласие.

«Брахим спросил ее в центре Каббалы, хочет ли она выйти за него замуж, но Мадонна ничего не ответила на это» - сообщает источник из окружения певицы.

Очевидно, юный Ромео еще ждет ответа певицы, но она не хочет спешить. «Она очень счастлива с Брахимом, но ее друзья не верят, что она готова выйти замуж еще раз», - говорится в сообщении.

Одиночество является для поп-королевы «большой проблемой», поэтому «ей нравится иметь отношения с молодыми мужчинами, благодаря которым она может чувствовать себя молодой». Для поп-иконы это был бы третий брак. С 1985 по 1989 год Мадонна была замужем за американским актером Шоном Пенном, с 2000 по 2008 год - замужем за английским режиссером Гаем Ричи.