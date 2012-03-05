Экс-супруга Николая Баскова скоро родит

Светлана Шпигель находится на последнем месяце беременности и скоро должна родить дочку.

Отцом ребенка стал Вячеслав Соболев, бывший зам.мэра и миллионер, заместитель главы крупной компании "Нафтогаз". В прошлом году пара сыграла пышную свадьбу, на которой отметились многие звезды эстрады. Ведущим торжества стал Андрей Малахов, гостей развлекали Филипп Киркоров, Сергей Светлаков, Михаил Галустян и «Хор Турецкого» и др.

Как известно, у Светланы и Николая есть общий ребенок Бронислав. К сожалению, Басков не принимает участие в его воспитании. Папой мальчик называет своего отчима.

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