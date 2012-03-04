В семь утра поп-король, в шикарной шубе, пришел на избирательный участок №2 города Анадырь. Его не испугал даже 30-градусный мороз.Проявив политическую сознательность, Филипп еще в Москве позаботился об открепительном удостоверении.



« Ну вот и все.... Дело сделано! Я от души желаю победы своему кандидату! Он того заслуживает! Он - лучший! Он - ЧЕЛОВЕК!" - поделился мыслями в своем Твиттере Киркоров, но не раскрыл тайну, за кого отдал свой голос, сообщает eg.ru.

Филипп Киркоров на Чукотке не случайно. Как ранее писали «АН», концерты звезд российской эстрады состоятся в день выборов президента России в Анадыре и районных центрах Чукотки.



