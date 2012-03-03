Валерий Леонтьев: меня продают охотно и часто (ВИДЕО)

В программе Андрея Малахова «Пусть говорят» не так давно женщины лет по 60 рассказывали о своей трогательной детской дружбе и любви со звездой отечественной эстрады Валерием Леонтьевым.



Знаменитый певец был очень изумлен, когда он увидел этот выпуск шоу. Выясняется, что Валерий не только никогда не знал лично этих дам, но и видит их впервые.



Как считает Валерий Леонтьев, это определенный тип женщин, которые зарабатывают на его имени, славе, и таких по его словам немало. За участие в подобных шоу платят 200 долларов, оплачивается проезд до Москвы и обратно, проживание в гостинице. Ради такого нежданного подарка, да еще со съемками на первом канале телевидения, многие готовы признать даже тот факт, что они присутствовали на крестинах папы римского, пишет allnews4.me.



« Меня продают охотно и часто. И обычно это делают женщины», говорит певец.



