Мужа Екатерины Стриженовой домогаются молодухи

Актер, режиссер и продюсер Александр Стриженов не скрывает, что его домогаются молодые женщины. Екатерина и Александр поженились совсем юными, едва исполнилось 18. Супруги вместе уже 25 лет.

Стриженов иногда говорит, что такая женщина, как его Екатерина, достойна олигарха. Но она живет с актером. Однако Александр признался, что и его осаждают молоденькие девушки, приехавшие в Москву и мечтающие о богатом и успешном муже.

По словам Стриженова, охотниц за богатством он вычисляет быстро и сразу дает им от ворот поворот. Режиссер заметил, что артистки, приходя на кастинг, расстегнут на кофточке пуговичку лишнюю и еще грудь - на стол. "Нет-нет, вы ошиблись, мы здесь кино снимаем..." – ставит он на место дамочек.

Стриженов хранит верность Екатерине. Он рассказал, что сохранить семью - труд, надо над этим работать. Режиссер уверен, что надо понять, чего ты очень хочешь, и это обязательно произойдет.

"Мысли материальны", - рассказал Стриженов в интервью "7 дням". Он не исключает, что секрет того, что они с Катей вместе так много лет, в венчании. У Стриженовых две дочери. Александр рассказал, что они с женой думают о третьем ребенке.