Квартирный вор задержан, но судиться Соколов будет с управляющей компанией

В августе прошлого года воры забрались в апартаменты актера в элитном жилом комплексе «Невский» в центре Москвы. Соколов лишился 6 миллионов рублей, норковой шубы, антиквариата и ювелирных украшений.



Весь ущерб артист оценил в сумму более 8 миллионов рублей.

Вчера в Москве задержали мужчину, подозреваемого в незаконном проникновении в квартиру Андрея Соколова. Вернется ли что-либо из награбленного с поимкой вора – еще большой вопрос.

Но актер возвращать ущерб от награбленного планирует по-другому. Звезда фильмов «Маленькая Вера» и «Адвокат» обвиняет в том, что произошло ограбление, охранников жилого комплекса. Актер уже подал иск в Замоскворецкий суд Москвы. Ответчик - управляющая компания комплекса. С этой конторы Соколов и намерен истребовать весь ущерб - 8 миллионов плюс 1 миллион рублей морального вреда.

«Каждый месяц Соколов переводил на их счет 15 тысяч рублей. И это только «общие услуги»: вызов слесаря или сантехника жильцы оплачивают отдельно. Что получается: деньги собирают, а когда что-то случается, никто ответственности не несет? Да, в подъезде жилого комплекса работали по два секьюрити. Но сама система охраны была организована кое-как. Камер наблюдения на момент ограбления не было! Годами жильцы обходились без домофона - его установили совсем недавно», - негодует адвокат актера Игорь Симонов.

В управляющей компании ситуацию не комментируют, сообщает «КП». В понедельник в Замоскворецком суде начинается досудебная подготовка по этому делу.



