Актер Алексей Серебряков с семьёй покинул Россию

Известный актер Алексей Серебряков с женой и детьми эмигрировал в Канаду. Несколько месяцев семья артиста живет в другой стране. По словам Серебрякова, он устал от происходящего в России. Он хочет, чтобы его дети росли и воспитывались в принципиально другой идеологии.

По его мнению, на родине невозможно защитить детей от хамства и агрессии. У народного артиста Алексея Серебрякова и его жены Марии дочь Дарья и двое приемных детей Степан и Данила. Актер боится того, что может случиться после президентских выборов, 5 марта.

Алексей Серебряков сыграл почти в ста фильмах. Первая роль в телеэпопее "Вечный зов", Серебряков начал сниматься с 14 лет. Окончив школу, Серебряков поступил на актерский факультет ГИТИСа, на курс к Олегу Табакову. Окончив учебу, он около пяти лет работал в театре "Табакерка".

Последние наиболее известные работы актера: "Глянец", "Обитаемый остров", "Жила-была одна баба".