Первым российским красавицам остались одни сутки для подготовки к финалу конкурса красоты "Мисс Россия-2012". Финал 20-го юбилейного конкурса пройдет в субботу, 3 марта, в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Завтра за звание "Мисс Россия-2012" поборются 50 девушек из разных городов России - из Иркутска Екатерина Плиско, из Перми Мария Дашкевич, из Ставоропля Маргарита Кочкина, Анастасия Поминова из Воронежа.

Корона для будущей победительницы уже готова. Ее вручит "Мисс Россия-2011" Наталья Гантимурова.

В состав жюри вошли Дмитрий Маликов, Аркадий Новиков, Ляйсан Утяшева, Фаваз Груози (основатель ювелирной компании De Springer Russia) и Ивиан Саркос, а также генеральный директор издательского дома Axel Springer Russia Регина фон Флемминг.