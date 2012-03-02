Виктория Боня из «Дома-2» стала женой монакского миллионера

Бывшая участница скандального реалити-шоу "Дом-2", популярная телеведущая и светская львица Виктория Боня живет в Монако с женихом - миллионером Алексом Смерфитом.

На днях 32-летняя Виктория, которая уехала рожать первенца в Монако, заявила в своем Twitter, что она — замужняя дама. Один из поклонников Бони написал ей письмо и предложил руку и сердце.

Вот Вика и ответила, что уже замужем. Но на вопросы любопытных, правда ли, что они с Алексом оформили отношения, или это гражданский брак, она отвечать не стала, пишет woman.ru. В настоящее время ее волнуют роды. Виктория пожаловалась, что ее врач против естественных родов.

"Я говорю доктору, что не хочу никакой эпидуралки, а он мне в ответ, мол, сама попросишь... Я в шоке!", - делится Боня. А Анфиса Чехова, также будущая мама, советует коллеге поступать так, как инстинкт подсказывает.