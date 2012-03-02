Звезду Голливуда Деми Мур выписали из медицинской клиники

Звезда Голливуда Деми Мур завершила курс лечения: Мур покинула реабилитационную клинику Cirque Lodge, штат Юта. Однако выйти в свет Деми не торопится, хотя, ходят слухи, что Мур нашла замену Эштону Катчеру.

Деми Мур покинула клинику, где проходила курс лечения с конца января. «Она пока не собирается возвращаться в Лос-Анджелес, — сообщил американским СМИ источник из окружения Мур. — Она предпочитает побыть в изоляции и общается лишь с небольшой группой самых близких людей».

Тем временем новая картина с участием актрисы под названием L.O.L.: Laughing Out Loud выходит в прокат в некоторых кинотеатрах США в воскресенье, 4 марта.

Тем временем на прошлой неделе появились сплетни, что Деми уже нашла замену бывшему мужу Эштону Катчеру. Поговаривают, дива обратила внимание на 24-летнего актера Зака Эфрона, который находится в приятельских отношениях с дочерью актрисы Мур Румер.