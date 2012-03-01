Билеты на концерт Мадонны - с рук не покупать! (ВИДЕО)

В Москве 1 марта началась продажа билетов на концерт Мадонны. Выступление знаменитой певицы пройдет в Москве в «Олимпийском» 7 августа в рамках мирового турне в поддержку нового альбома M.D.N.A.

Среди фанатов Мадонны у касс по традиции оказалось больше перекупщиков. Официальная стоимость от 1750 на балконах до 50 тысяч рублей в первых рядах. Фан-зона - 15 тысяч.

Поклонники поп-дивы у кассы на улице Большая Дмитровка рассказали, что очередь занимали накануне. Билеты на шоу Мадонны рекомендуется покупать в кассах или у уполномочных агентствах. Осторожно, покупая билеты с рук, вы рискуете получить подделку.

Напомним, в 2009 году шоу Мадонны состоялось в день ВДВ на Дворцовой площади в Петербурге. Тур мега-звезды стартует 29 мая в Тель-Авиве.