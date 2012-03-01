Слухи о чересчур близких отношениях участницы «Дома-2» Евгении Феофилактовой с популярным в 90-е певцом Каем Метовым ходят уже давно. Так, Женя неизменно присутствует на всех тусовках, им организованных , она была на дне рождения певца в сентябре.



Хотя, возможно, отношения у них исключительно дружеские. Видимо, она рассчитывает, что артист поможет ей в карьере. В разговоре со своим «бывшим» бой-френдом Александром Задойновым она призналась, что, возможно, уж слишком откровенно позировала в компании с Метовым перед камерами, но, мол, всего лишь ради пиара! Девушка давно мечтает прославиться как актриса, певица или модель, но пока что известна только тем, что увеличила грудь на «Доме-2». Несмотря на уверения Жени в ее невиновности и «чистых» отношениях с певцом , экс-бойфренд Феофилактовой, судя по всему, не слишком-то ей поверил. Последней каплей стало то, что девушка собралась сняться на обложку журнала «Дом-2» вместе со своим бывшим ухажером – участником реалити Алексеем Самсоновым. И недавно подвыпивший Александр в припадке ревности не выдержал, накинулся на Женю и попытался ее задушить. «Я был в не себя от обиды и ярости. И от злости ударил в стену, сломав себе палец. Не передать словами, что творилось у меня в душе в те минуты. Женин поступок оттолкнул меня от нее. Можно сказать, это было предательством. И я решил, что такая женщина мне не нужна», - написал он в своем блоге.

Сама Феофилактова после инцидента несколько часов не могла успокоиться и горько плакала, пишет eg.ru. Хотя Задойнова тоже можно понять: он осознал, что «не потянет» мечтающую о красивой жизни подружку, ведь в жизни парень пока мало что добился. Известно, что ранее Саша трудился барменом в родном Ярославле. Кстати, до этого он попался на воровстве денег с банковской карты Жени и был выгнан из шоу – парень оказался азартным игроком.





