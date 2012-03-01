Лера Кудрявцева поделилась секретом, как бороться с весенним авитаминозом (ФОТО)

Телеведущая Лера Кудрявцева не некоторое время превратилась в принцессу «Рапунцель». Так ее назвала подруга, с которой Кудрявцева провела несколько солнечных дней в Испании. Солнышко светило, но не грело.

«Купальный сезон в Испании, разумеется, в такое время закрыт, и, тем не менее, оказаться на испанском побережье после холодной заснеженной Москвы – все равно, что попасть в лето», – делится впечатлениями Лера.

Оказалось, что февраль – время карнавалов в небольших городках, находящихся в пригороде Барселоны, и на их улочки толпами выходят местные жители в самых разнообразных костюмах.



«У меня, разумеется, никакого карнавального костюма при себе не было. Но не поддаться всеобщему веселью было просто невозможно! Первым делам мы отправились в специализированный магазин. Где я купила костюм принцессы», - рассказала Кудрявцева.Девушки кроме карнавала побывали и на футбольном матче.

Телеведущая рассказывает, что об испанских болельщиках ходят легенды по всему миру, но одно дело – слышат рассказы, и совсем другое – видеть эмоциональных фанатов воочию. Кудрявцева попала на мачт «Барселона – Валенсия», в котором футбольный клуб Барселоны одержал победу. Она делится впечатлениями: «Весь стадион ликовал! Люди обнимались, смеялись, поздравляли друг друга. Кажется, весь город гудел и праздновал победу еще долго, после завершения матча».

По мнению Леры Кудрявцевой, несколько дней на солнце – лучшее средство в борьбе с весенним авитаминозом.







