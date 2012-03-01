В «Доме 2» пора вводить штрафы за сломанные стулья

Дело в том, что участники скандального шоу что-то слишком часто стали портить вещи и мебель на телепроекте, выкидывать продукты из холодильника. Поэтому руководство всерьез решило обсудить идею введения штрафов за порчу имущества проекта.



Как говорят организаторы, не проходит недели, чтобы не возникла необходимость в замене дверей и стульев. Многие участники вообще не замечают за собой то, как они портятвещи, это уже стало обычным делом. Для некоторых стало нормой выкидывать продукты из холодильника. В блогах появились советы посадить участников на хлеб и воду и переселить в контейнер, тогда бы они точно прочувствовали, что такое голод и холод и, как следствие, начали бы очень сильно ценить продукты и мебель проекта, сообщает uznayvse.ru. Но, наверное, таких мер руководство проекта предпринимать не будет. А о штрафах задумалось.



