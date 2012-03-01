Пугачева станет дважды прабабушкой?

Внук примадонны, 20-летний Никита Пресняков, два года живет гражданским браком со студенткой из Уральска (Казахстан) Аидой Калиевой. Пока молодые люди не планируют детей. Но со временем хотели бы родить мальчика и девочку. Об этом девушка рассказала по секрету своим подругам.



Никита закончил киноакадемию в США, проживает в основное время в Нью-Йорке с Аидой и маленькой собачкой. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова снимает клипы, фильмы. Сам снимается в кино. Недавно вышли две картины с его участием: «Елки» и продолжение фильма. Аида тоже планирует сделать карьеру в области кино.



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