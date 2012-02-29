Наташа Королёва теперь следует примеру Тарзана(ВИДЕО)

Наташа Королева, которая всегда предпочитала экстравагантные наряды, шокировала даже видавших виды телепродюсеров на съемках украинского телешоу «Квартал-95». Певица появилась на публике в трико телесного цвета, на котором были прорисованы очертания тела.



Интимное место певицы прикрывалось россыпью страз, а грудь «пряталась» под массивным колье. Сверху на Наташе была накинута алая накидка, хотя она ею, радуя мужчин, совсем не пользовалась. Наоборот, гордо демонстрировала окружающим все... Наряд Наташа подобрала под исполнение песни «Голая» группы «Градусы». Наверное, следуя примеру Тарзана, теперь певица будет выходить на сцену в костюме Евы, практически в чем мать родила.

« Мне досталась песня «Голая». Я предполагала, что, наверняка, будет какой-то креативный номер: выйдут на сцену крупные хлопцы (так оно и вышло), какой-нибудь видеоряд, посвященный моему мужу, - призналась за кулисами Наташа. - Идея не нова. Но, чтобы как-то скрасить выступление, – все-таки оно посвящено мужчинам, я решила выйти в таком виде. Судя по реакции зала, сюрприз удался. Думаю, телезрители тоже будут довольны», сообщает слова Королевой eg.ru.



