Татьяна Навка любуется свадебными фотографиями младшей сестры (ФОТО)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, участница телепроектов Татьяна Навка выдала замуж свою младшую сестру Наталью. На церемонию бракосочетания и свадьбу Навки-младшей пригласили только самых близких друзей и родственников.

Наталья - такая же красавица, как и ее старшая сестра. Татьяна и дочь Cашенька с удовольствием фотографировались с роскошной невестой. После свадьбы молодожёны отправились в свадебное путешествие, пишут paparazzi.ru. Татьяна Навка рассказала, что радуется за свою любимую сестрёнку. На память у звезды осталось множество красивых свадебных фотографий.