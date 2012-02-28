"Супер-золушка" сегодня справляет юбилей

Наталья Михайловна Водянова родилась 28 февраля 1982 года в Нижнем Новгороде на рабочей окраине. Спала с сестрой на диване в прихожей однокомнатной хрущевки. Ей пришлось торговать на рынке фруктами, в семье не хватало денег.

Это был хороший фитнес – Наталья таскала коробки с фруктами по 30 кг.

Первая любовь у нее случилась в 14 лет. Через год она ушла жить к Сергею Сазанову. Именно Сергей надоумил ее пойти в модельное агентство.

На судьбоносный кастинг Водянова едва не проспала, а требуемое черное мини за час сшила из бабушкиной юбки.

Попав «в модели», Наташа решила худеть. Труднее всего было отказаться от любимых пирожков с капустой. Но переборщила, стали выпадать волосы. Но капусту она до сих пор ест сырую.

Дальше произошло знакомство с лордом Джастином Портманом, будущим мужем. Поженились в 2002-м после рождения первенца Лукаса - чтобы сын стал законным наследником. Трехдневное торжество прошло в Петергофе, развлекали гостей танцовщики Мариинки. Позже родились дочь Нева и младший сын Виктор.

Всен трое детей знают русский язык, после ее расставания с лордом Портманом живут с ней. Развод пока под вопросом из-за сложного брачного контракта. В последнее время деньги для семьи зарабатывала лишь Наталья, пишет «КП».

Не так давно Водянова представила миру своего нынешнего возлюбленного - бизнесмена-француза Антуана Арно.





