Лучшей мамой года признали певицу Ани Лорак заочно

Во время церемонии награждения "Самых красивых людей Украины" певица Ани Лорак получила звание мамы года. Конкурс проводит журнал VIVA, начиная с 2005 года. Одним из ведущих церемонии награждения в Киеве стал Иван Ургант.

Звание артистка, которая ранее завоевала титул самой красивой украинки 2005 года, получила "заочно". Она не смогла приехать и лично получить свою награду и подарки для дочери в минувшую субботу. Ани Лорак сейчас активно работает и дает концерты, передает портал Delfi.lv.

Но виртуальное присутствие Ани было обеспечено. "Это награда всех мам, не только моя", - вещала она с экрана в торжественном зале.

Ани Лорак стала мамой летом 2011 года. Дочь она назвала Софией. Крестить первенца артистка планирует весной.

Главные награды и звание самых красивых людей Украины 2011 года получили телеведущая Оксана Марченко и боксёр Владимир Кличко. Боксёра Кличко, как и певицу Лорак, наградили заглаза: награду принимал его брат Виталий. Если бы не сознался, публика могла и не заметить. Сам Володя сейчас занят подготовкой к бою с Жан-Марком Мормеком, который состоится 3 марта. А свою награду он получит только 12 марта, когда вернется в Украину на старт широкого проката немецкого фильма о братьях Кличко, который американцам боксёры представили еще минувшей осенью.