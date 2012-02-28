Любовь Успенская, королева русского шансона, отпраздновала 58-ой день рождения в кругу друзей, близких и зрителей, пришедших на ее концерт в Крокус-Сити Холл. Самые близкие пировали прямо перед сценой.



Зрители в партере, заплатившие от 5000 рублей и выше, «любовались» на это пиршество. Напрасное слюноотделение обострилось, когда Игорь Григорьев - партнер Успенской по шоу «Две звезды» - предложил всем гостям поднять бокалы «за здоровье Любоньки».Сама же именинница вышла к публике в белом платье с длинным шлейфом.- Дорогие мои, мои самые близкие, я вас всех очень люблю, - весь вечер повторяла юбилярша. Но почему-то всему залу казалось, что это не им, а застолью перед сценой.

Зал оживился, только когда из-за кулис вышел Миша Шуфутинский.

Еще порадовал зрителей музыкальной шуткой профессор Гнесинки и признанный во всем мире пианист Юрий Розум. Он предупредил зал, что исполнит очень редкую сонату Шуберта, которой композитор поздравлял своих друзей с днем рождения. Это редкое произведение Юрий нашел недавно, роясь в архивах композитора в его доме-музее в Вене. Соната закончилась знаменитой песенкой «Happy birthday», правда, с шубертовским богатым аккомпанементом.

Когда певица, заканчивая концерт, сказала: «Все!», поклонилась и скрылась в кулисах – ее стали вызывать на бис. Зритель ждал ее знаменитой песни "Кабриолет" , но зря.



Зрители не знают, что нельзя больше Любе-Любоньке с Брайтон-Бич исполнять «Кабриолет» и другие 17 песен-хитов с одноименного альбома. Маэстро Илья Резник лишил ее этих хитов за то, что она позволила себе оскорбить его, автора шлягеров, благодаря которым она, ресторанная певица, вознеслась на олимп шансона и стала выступать на большой сцене, сообщает eg.ru.



Любовь родилась 24 февраля 1954, в Киеве. Ещё в раннем детстве отец принялся самостоятельно обучать дочь игре на баяне. Любовь окончила музыкальную школу и Киевское музыкальное училище имени Глиэра.

В 1978 году вместе со вторым мужем Юрием Успенским эмигрировала из СССР. Около года жила в Италии, а после выехала в США. С первых же дней эмиграции в США получила приглашение работать певицей в русском ресторане «Садко». Жила на Брайтон-Бич. В 1985 году записала свой первый альбом «Любимый». В России ее диски издавали в начале 90-х годов фирмы Jeff Records и AVA Records (Екатеринбург), а с середины 90-х — студия «Союз».В 90-х годах переехала в Лос-Анджелес.

В 1993 году по приглашению творческого центра Леонида Дербенева «Стим», обеспечившего певице финансовую и информационную поддержку, приехала в Россию для съемок в клипе «Кабриолет», после чего с огромным успехом прошли её первые гастроли в России, позднее всех остальных из плеяды певцов-эмигрантов. С тех пор гастролировала в России регулярно, получала награды на конкурсах песни «Шансон года», а позже и вовсе переехала в Москву. Любовь Успенская — участница ежегодной Национальной Премии Шансон года в Кремле 26 марта 2011.



