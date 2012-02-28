Накаляются страсти вокруг «Евровидения»: Билан записал дуэт с экс-«татушкой»

Прием заявок на российский отбор на международный музыкальный конкурс «Евровидение-2012» фактически закончен. И страсти накаляются. Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан и участница конкурса в 2003 году в составе группы «Тату» Юля Волкова записали дуэт.

Пока свои планы звезды держат в тайне. Но говорят, Билан и экс- «татушка» «взорвут бомбу».

Ожидается, что за право представить Россию в Баку сразятся дуэт в составе рэпера Тимати и певицы Аиды Гарифулиной, «Бурановские бабушки», Сергей Савин, певица Сара Окс, выпускники «Фабрик звезд» Дмитрий Бикбаева и Елена Терлеева, группа «Шиншиллы», Борис Хлуднев, группа «Osan Yosta».

Полуфинал официального отбора в закрытом режиме пройдет 29 февраля, пишет «ЭГ». Телеканал «Россия» уже озвучил список артистов, подавших заявку на участие в конкурсе.

Фото Бориса Кудрявова, "Экспресс газета"