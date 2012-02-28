Аня Руднева ушла из группы «Ранетки» не из-за беременности (ФОТО, ВИДЕО)

Участница девичьей группы «Ранетки» Аня Руднева беременна. «Ранетка» ждет первенца от актера - звезды сериала «Моя прекрасная няня» Павла Сердюка. Но причиной ухода девушки из группы стало не ее интересное положение.

Как оказалось, гитаристка покинула группу из-за денег. По контракту Аня должна еще два года работать в «Ранетках». И продюсер коллектива Сергей Мельниченко говорил, что Аня беременна, но после родов вернется.

Руднева не комментирует уход из группы. Но довольно резко высказалась в адрес «Ранеток» в своем Twitter: «Я в ох…е. Они там грибов пережрали и бредят. Говорят, что я куда-то вернусь. Ну-ну! А я сижу в Питере, мне хорошо, и я НИКУДА не собираюсь возвращаться. И даже привет передавать не стану. Не опущусь до вашего уровня. С такими, как вы, лучше быть на разных уровнях. Жаль, что понадобилось много времени, чтобы это понять. Последнее время даже уважение пропадает».

Мельниченко предположил, что Аню настроили против какие-то нехорошие люди. По его словам, после семилетней работы могли бы решить проблему, но Аня никаких претензий не высказывала и без объяснения причин объявила, что уходит, пишет «Экспресс-газета».Искать замену «Ранетке» пока не собираюся.