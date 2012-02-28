Подруга Абрамовича Даша Жукова скрывает фигуру (ФОТО)

О беременности подруги и матери младшего сына российского миллиардера Романа Абрамовича Дарьи Жуковой заподозрили европейские папарацци. Олигарх Роман Абрамович и его Дарья Жукова прячутся от российских морозов на средиземноморском побережье.

В минувшие выходные Дашу и Абрамовича видели в испанской Марбелье. Фотографов смутило, что девушка была одета в просторную одежду. На подруге олигарха красовался более чем широкий коричневый свитер. Он полностью маскировал ее фигуру, пишет "ЭГ".У Абрамовича и Жуковой растет сын Аарон. Малышу уже два года. Дарья не исключала, что родит еще одного ребенка. Возможно, она отдохнула и готовится стать мамой еще раз.