Автопарк Дома-2 продолжает расти

Совсем недавно в Доме-2 произошла крупная ссора, произошедшая в семействе Агибаловых-Гажиенко. Причина ссоры – покупка автомобиля. Илья с Ольгой приобрели Мазду-3 черного цвета.



Ирина Александровна и Оля были не совсем уверены в честности продавца, решили, что ехать куда-то в гаражи с большой суммой денег опасно и попытались предупредить об этом Илью. Илья же посчитал настаивал, считая, что это ущемляет его мужскую самостоятельность. В результате пришли к единому мнению, машину будут покупать не ранее, чем через три месяца.

На следующий день передумали: Илья сказал, что купят авто через месяц. А еще через день покупка свершилась: Ирина Александровна сообщила в социальных сетях, что Илья с Ольгой приобрели Мазду-3 черного цвета. Выбор семейства «телебабушка» не одобрила, поскольку машина, «убитая внутри, видно, что пробег скручен».



В середине января другая семья – Венгржановских - тоже сделала крупную покупку. У Катерины теперь есть Шевроле Спарк насыщенного синего цвета, пишет uznayvse.ru. В среднем такая малогабаритная машина стоит 350 - 360 тысяч рублей. При эксплуатации в городе такая машина потребляет всего 7 литров бензина на 100 км пробега. В семье Венгржановских тоже не обошлось без ссоры при покупке авто. Катя настаивала на дарственной от Венцеслава, тот сопротивлялся. В итоге Катя все-такисдалась. Ксения Бородина, чтобы как-то скрасить автомобильные баталии в семьях Гажиенко и Венгржановских, подарила им игрушечные автомобили.



