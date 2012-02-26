В Сети появилось интимное видео Глюкозы - мамы двоих детей (ВИДЕО)

Мы, наконец, можем увидеть воочию недавно родившуюся крошку певицы Глюкозы Фанаты этой артистки могут в Интернете полюбоваться Верочкой, а также узнать, как и чем кормит ее мама.



Наташа, очень счастлива, что видно на видео, а если ты счастлив – поделись счастьем с другими, что она и сделала, выложив видео в сеть. Снимал любимую жену и дочь глава семейства Александр.

Верочка – второй ребенок у Натальи. Старшей дочери, Лидии, уже пять лет. Родилась Вера в одной из лучших испанских клиник в сентябре прошлого года.



Александр Чистяков и Глюкоза подобрали имя девочке еще задолго до рождения, а названа она в честь бабушки звезды.



