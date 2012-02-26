У Примадонны отнимаются ноги

Алла Пугачёва внезапно отменила все встречи и не пришла на премьеру фильма подруги-клипмейкера Ирины Мироновой. У Примадонны сильно болят ноги. Ей трудно ходить - сильные отеки и боли.



Проблемы с ногами у Пугачёвой не в первый раз. Были даже подозрения на сахарный диабет. К тому же может давать о себе знать старая травма, когда певица упала со сцены. Это случилось в 2008 году на проекте «Две звезды». Алла Борисовна спускалась по лестнице, наступила на подол платья, упала и сильно вывихнула ногу. Тогда Пугачевой пришлось пару недель ходить с палочкой. Однако травма не отпускает певицу, боль снова вернулась, ноги отекают. Родные отмечают, что каждый шаг Алле Борисовне дается с трудом.

Ранее "АН" писали, что Алла отказалась стать крестной мамой дочери Киркорова.