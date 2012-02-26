Николай Расторгуев отметил юбилей скромно (ВИДЕО)

Николай не устраивал на свой юбилей шумных застолий. Певец скромно поужинал с семьей и близкими - всего гостей собралось 10 человек. Всех остальных - от одноклассников до коллег по сцене и преданных поклонников – именинник собрал в "Крокус Сити Холле".



«Для меня подарок - это освещенная сцена и благодарность зрителей», говорит Николай Расторгуев.



«Желаю Коле прожить еще 100 лет», - пожелал юбиляру в своем Twitter Андрей Григорьев-Апполонов, солист «Иванушек International».



Известный телеведущий Юрий Николаев, зная страсть артиста к бильярду, подарил юбиляру кий, чтобы тот никогда не проигрывал. Актриса Екатерина Гусева связала своими руками имениннику шарф. Другие красиво упакованные коробки юбиляр распаковывал дома, пишет uznayvse.ru.

Как ранее писали «АН»: Говорят, билеты на концерт "Любэ" разлетелись еще месяц назад.



