Возможный крестный отец дочери Киркорова закатил скандал (ВИДЕО)

Недавно в знаменитом московском клубе «Arena Moscow» проходила вечеринка «D-скач 90-х», которую организовало молодежным радио «Dfm». Украинский артист Андрей Данилко прибыл на место выступления за пару часов до начала концерта с охраной и арсеналом личных помощников.

Только прибыв, украинская звезда стала высказывать недовольство гримеркой, которая находится невероятно далеко от входа. А также претензии звезды вызвало соседство в комнате с другими звездами. Данилко раскричался, стал требовать, чтобы остальные артисты фестиваля расположились где-нибудь в отдельном от него месте.



Свои требования Верка Сердючка объяснил тем, что по приезду на ответственное выступление ему нужно подготовиться, собраться с мыслями и выйти на сцену в подобающем настроении. К слову, по окончании концерта Сердючка сразу же покинула площадку, даже не уделив должного внимания своим фанатам.



Ранее «АН» писали, что Филипп Киркоров готовится к крестинам дочери. На роль крестного отца поклонники выдвигают кандидатуры Верки Сердючки, украинского артиста и пародиста Андрея Данилко и Николая Баскова, «золотого голоса России». Будем надеяться, что на крестинах крошки никаких скандалов не будет.



