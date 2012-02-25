Дочери Гоши Куценко исполнилось 16 лет

Популярный актер Гоша Куценко устроил для своей дочери, которой исполнилось 16 лет, грандиозный праздник. Один из столичных ресторанов был выкуплен полностью.



Гоша подарил дочери фамильное кольцо своей мамы, которое она носила до последних дней своей жизни. Звезды шоу-бизнеса на день рождения приглашены не были, поскольку девушка договорилась с папой, что на празднике будут только ее друзья.

Исключение сделали только для Ирины Забияки, подруги Гоши.



