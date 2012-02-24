Петербургская рок-группа "Ленинград" записала новую песню "Где моя вода?» и выложила снятый на нее клип в интернет. В песне прослеживается пародия на протестующих.



Директор группы Денис Вейко рассказал, что музыканты записали песню в среду, а уже в четверг сняли клип, который выложили на интернет-ресурс YouTube.

На вопрос, действительно ли песня пародийная, Вейко ничего не ответил. "Пусть каждый комментирует, как хочет", - сказал он, сообщает РИА Новости.

В сентябре 2010 года песню "Ленинграда" "Химкинский лес" уже называли пародийной. Сообщалось, что в своей новой композиции фронтмен коллектива Сергей Шнуров обвинил в самопиаре музыкантов-защитников Химкинского леса и. Но сам Шнур эти подозрения не подтвердил, а назвал песню "идиоматической".

Примечание: в песне содержится ненормативная лексика.