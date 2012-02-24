Могилу Уитни Хьюстон охраняют от разворовывания

Могилу Уитни Хьюстон приходится охранять от поклонников и грабителей, так как певицу похоронили в золоченом гробу, золотых туфлях и бриллиантовых украшениях общей стоимостью под 500 тысяч долларов.



Семья Хьюстон была вынуждена нанять вооруженную охрану, которая ежедневно не подпускает к могиле фанатов, приезжающих на кладбище целыми автобусами.

Информация о посмертном убранстве певицы получила широкое распространение после того, как журнал The National Enquirer вышел в среду с фотографией Хьюстон в гробу на обложке. Публикация вызвала крайне отрицательную реакцию в прессе и в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Тем временем расследование причин ее смерти до сих пор продолжается.



