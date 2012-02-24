Разговоры об уходе солистки "ВИА Гры" Альбины Джанабаевой из группы ходят еще с конца прошлого года.. Но, похоже, слухи сильно преувеличены.

По словам самой Альбины, она не собирается никуда уходить. Недавно Джанабаева снялась в клипе "Алло, мам" и смотрелась как профессиональная артистка.

По словам певицы, слухи об ее уходе из "ВИА Гры" распускает Константин Меладзе. А она совсем не хочет покидать группу.