Альбина Джанабаева не собирается уходить из "ВИА-Гры" (ВИДЕО)
24 февраля 2012, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
Разговоры об уходе солистки "ВИА Гры" Альбины Джанабаевой из группы ходят еще с конца прошлого года.. Но, похоже, слухи сильно преувеличены.
По словам самой Альбины, она не собирается никуда уходить. Недавно Джанабаева снялась в клипе "Алло, мам" и смотрелась как профессиональная артистка.
По словам певицы, слухи об ее уходе из "ВИА Гры" распускает Константин Меладзе. А она совсем не хочет покидать группу.