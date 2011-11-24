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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс готовится к свадьбе на острове Маврикий

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]

Известная телеведущая, актриса, клоунесса Эвелина Бледанс готовится к свадьбе. Недавно Эвелина Бледанс влюбилась в продюсера Александра Семина. Несмотря на то, что она была замужем за израильским бизнесменом, актриса не смогла устоять, по ее словам, перед невероятно обаятельным Семиным.

Эвелина уже не скрывает, что она на пятом месяце беременности. Свадьба пройдет на острове Маврикий. Туда они пригласят только самых близких друзей. 42-летняя актриса будет в винтажном золотистом наряде с завышенной талией от известного модельера Ольги Русан, пишет "КП". Напомним, Русан шила три  платья для балерины Анастасии Волочковой, когда та выходила замуж за Игоря Вдовина.

ИЧ

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