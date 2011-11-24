Георгий Лежава предложил руку и сердце Марии Болтневой, родившей ему тройню

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24 ноября 2011, 16:21 [ «Аргументы Недели», boltneva.ru ]

Актер Георгий Лежава сделал официальное предложение руки и сердца Марии Болтневой, родившей ему 22 ноября тройню. Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Глухарь", стала мамой сразу трех мальчиков.

Слухи о том, что Мария Болтнева находится в тяжелом состоянии после родов, к счастью, не подтвердились. Операция кесарева сечения, при помощи которой сыновья Георгия и Марии появились на свет, прошла успешно. Молодая мама чувствовала себя хорошо. Коллега и друг Маши Болтневой Максим Аверин рассказал, что и мама, и дети чувствуют себя великолепно, сообщает "МК".

Имена новорожденным еще не выбрали. Друзья пары говорят, что звезда "Глухаря" может назвать сыновей в честь своих коллег по съемочной площадке.