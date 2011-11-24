Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Георгий Лежава предложил руку и сердце Марии Болтневой, родившей ему тройню

, 16:21 [ «Аргументы Недели», ]

Актер Георгий Лежава сделал официальное предложение руки и сердца  Марии Болтневой, родившей ему 22 ноября тройню. Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Глухарь", стала мамой сразу трех мальчиков.

Слухи о том, что Мария Болтнева находится в тяжелом состоянии после родов, к счастью, не подтвердились. Операция кесарева сечения, при помощи которой сыновья Георгия и Марии появились на свет, прошла успешно. Молодая мама чувствовала себя хорошо. Коллега и друг Маши Болтневой Максим Аверин рассказал, что и мама, и дети  чувствуют себя великолепно, сообщает "МК".

Имена новорожденным еще не выбрали. Друзья пары говорят, что звезда "Глухаря" может назвать сыновей в честь своих коллег по съемочной площадке.

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

//новости ан

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан