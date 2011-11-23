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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала имя отца ребенка Маши Малиновской

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Две известные телеведущие Лера Кудрявцева и Маша Малиновская - подруги. У Леры - взрослый сын, а Маша воспитывает маленького Мишу. Причем, растит малыша теледива одна. Недавно Кудрявцева пообщалась с Малиновской и, возмущенная, назвала имя отца мальчика.

«Виделась со своей подругой Машей Малиновской и просто в шоке от того что она воспитывает своего сынишку одна! Знаю, что отец ребенка Маши - авторитет «Махно», видимо «понятия» в этом мире как-то девальвировались, раз такой человек способен отказаться от ответственности за сына!»,  – написала она в «Твиттере».

Маша Малиновская еще будучи в положении, говорила, что отец ее будущего ребенка женат. В интервью  Ксении Собчак для журнала «ОК!» Маша признаваласт, что возлюбленный  хотел, чтобы у них появился малыш. Но узнав о беременности подруги не обрадовался. 

Маша Малиновская, как только Мише исполнилось два месяца, вышла на работу: снимается в кино, работает на телевидении. Подруге Леры Кудрявцевой приходится самой обеспечивать себя и малыша.

ИЧ

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