Ксения Собчак невольно подтвердила беременность Лизы Боярской

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23 ноября 2011, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак невольно подтвердила беременность актрисы Елизаветы Боярской. Собчак 5 ноября в итальянской Флоренции отметила свой первый серьезный юбилей. Ксении исполнилось 30 лет.

А друг Собчак телеведущий Андрей Малахов пригласил на юбилей всю страну. Он организовал съемки программы "Пусть говорят", посвященной знаменитой имениннице.

Ксения со съемочной группой в Петербурге навестила свою бывшую соседку Лизу Боярскую. Собчак, совершенно искренне, увидев свою подругу детства, сказала: "Ах, ты моя дорогая. Дай посмотрю, на удачу поглажу". Ксюша наклонилась и приложила свою руку к животу Лизы. Возможно, Собчак не знает, что Боярская и Матвеев скрывали, что ждут прибавления в семье. Елизавета была явно шокирована поступком подруги детства, сообщает woman.ru. О том, что Елизавета не беременна, недавно утверждал ее отец известный актер Михаил Боярский.

Актрисе ничего не оставалось делать, как призналась. "Я совсем не хотела афишировать это событие. Но раз так получилось, пусть теперь это не будет секретом, рассказывать о деталях я не хочу", - сказала Лиза.