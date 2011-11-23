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23 ноября 2011, 07:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vokrug.tv

Актриса Мария Болтнева, звезда телесериала "Глухарь", родила тройняшек. Во вторник, 22 ноября, около 15.00 мск в одном из московских родильных домов на свет появились трое мальчиков с интервалом в одну минуту.

Медики, не желая рисковать здоровьем матери и новорожденных, сделали Болтневой кесарево сечение. Новоиспеченная мама чувствует себя хорошо. Все трое малышей родились здоровыми и крепкими. Вес первого составляет 2 220 граммов, рост 44 сантиметров, второго - 2 300 граммов и 46 сантиметров, третьего - 2 260 граммов и 44 сантиметров.

Ранее Мария Болтнева рассказывала, что они с мужем Георгием Лежава узнали о беременности спустя пару месяцев после окончания съемок в "Глухаре", в котором Мария сыграла одну из главных ролей - Настю Клименко.

"Аргументы.ру" писали, что в конце сентября у 28-летней Марии была угроза выкидыша. Благодаря высокой квалификации медиков, удалось избежать тяжелых последствий, и роды прошли успешно, сообщает vokrug.tv.

Мария Болтнева - дочь известного актера Андрея Болтнева, сыгравшего, в частности, заглавную роль в "Мой друг Иван Лапшин, играла также роли в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Не родись красивой".