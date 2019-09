Виктория Лопырёва была хороша в свадебном платье

//Шоу-бизнес

22 ноября 2011, 14:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Красавица, Мисс Россия, телеведущая Виктория Лопырёва была хороша в свадебном наряде. Именно её дизайнер Юлия Далакян выбрала закрывать показ новой коллекции «Love Is In The Air».

Показ одежды от Юлии Далакян прошел в столичном особняке Натальи Гончаровой. На «Love Is In The Air» были приглашены звездные гости: Николай Басков, телеведущая Марика, Влад Топалов, Вячеслав Манучаров, Ирэна Понарошку, Амалия Гольданская, Ляйсан Утяшева, группа «Блестящие».

Красавица Виктория Лопырёва закрывала показ Юлии Далакян. Она появилась на подиуме в роскошном свадебном платье. Светские сплетники не исключили, что этот наряд был создан специально для Виктории и поступил в полное её распоряжение. Они предполагают, что в ближайшее время Лопырева наденет платье невесты по прямому назначению, сообщает «ЭГ». Косвенным подтверждением этого слуха стало появление на подиуме Влада Топалова. Он преподнес Лопыревой букет невесты.

Но этот «эффектный» номер пара уже разыгрывала на нескольких модных дефиле. Оправдаются ли свадебные ожидания на этот раз, покажет время.