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//Шоу-бизнес

Глеб Жемчугов - Клубничка - сбежал с реалити-шоу "Дом-2"

22 ноября 2011, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Клубничка - один из старожилов скандального телепроекта "Дом-2" Глеб Жемчугов  покинул реалити-шоу. В собственном блоге молодой человек: "Прощайте! Всем пока! Я ушел с проекта!". Он посоветовал голосовать "за Дашу Пынзарь!" и пожелал  "всем мира!".

Бывшая участница проекта "Дом-2" Инна Воловичева рассказала, что Глеб Жемчугов ушел из реалити-шоу, так постоянно обсуждался  его алкоголизм и  неадекватное  поведение. Как утверждает Инна, Глебу надоели "постоянные унижения на тему того, что он страшный, неопрятный, алкаш, допился до "белки". Говорят, что "Клубничку"  не особо устраивало его финансовое положение, сообщает musring.ru. Он постоянно требовал повысить ему зарплату.

Напомним, за последнее время "Дом-2" покинули Влад Кадони, Инна Воловичева и Надя Ермакова.

ИЧ

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