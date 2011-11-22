Дочь Людмилы Гурченко намерена судиться за наследство?

Актриса Людмила Гурченко в завещании поделила поровну все свое имущество между мужем Сергеем Сениным и дочерью Марией Ковалевой, пишут сетевые СМИ.

Людмила Гурченко писала о том, что много лет назад во время ее болезни дочь Марию интересовало не здоровье матери, а только то, на кого записана квартира актрисы и есть ли у матери завещание. Однако Мария Ковалева недовольна полученным наследством: "Нам с дочерью досталась только половина наследства, а дальше – разберемся!" – цитирует Марию газета "Твой день" . Издание предполагает, что решение Людмилы Марковны ее дочь считает несправедливым. Отметим, что в своей книге "Стоп, Люся!",

Согласно завещанию, все имущество Гурченко поделила поровну, но не уточнила, кому конкретно отойдет после ее смерти квартира в центре Москвы, дача, кинокомпания и другие ценности.