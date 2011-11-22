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//Шоу-бизнес

Дочь Людмилы Гурченко намерена судиться за наследство?

22 ноября 2011, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Людмила Гурченко в завещании поделила поровну все свое имущество между мужем Сергеем Сениным и дочерью Марией Ковалевой, пишут сетевые СМИ.
Однако Мария Ковалева недовольна полученным наследством: "Нам с дочерью досталась только половина наследства, а дальше – разберемся!" – цитирует Марию газета "Твой день". Издание предполагает, что решение Людмилы Марковны ее дочь считает несправедливым. Отметим, что в своей книге "Стоп, Люся!", Людмила Гурченко писала о том, что много лет назад во время ее болезни дочь Марию интересовало не здоровье матери, а только то, на кого записана квартира актрисы и есть ли у матери завещание.
Согласно завещанию, все имущество Гурченко поделила поровну, но не уточнила, кому конкретно отойдет после ее смерти квартира в центре Москвы, дача, кинокомпания и другие ценности. 
ЕП

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