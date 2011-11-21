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//Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне и оба Кличко работают над мюзиклом

21 ноября 2011, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]

В немецком Гамбурге не позже ноября 2012 года состоится премьера мюзикла, основанного на знаменитом фильме 76-го года режиссёра Джона Эвилдсена "Рокки", завоевавшего три премии "Оскар" и "Золотой Глобус".

В качестве продюсеров над постановкой будут работать Сильвестр Сталлоне, сыгравший главную роль в картине, и известные боксеры - Владимир и Виталий Кличко, сообщает The Daily Telegraph. Братья обучат исполнителя главной роли в мюзикле боксерским навыкам.

По словам Владимира, и он сам, и Виталий с детства являются поклонниками фильма "Рокки". 

ЛБ

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