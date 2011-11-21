Киркоров готовитcя к сенсационному признанию о тайнах личной жизни (ФОТО)

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21 ноября 2011, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

eg.ru

Король российской эстрады Филипп Киркоров готовит сенсацию. Певец честно и откровенно расскажет о своей личной жизни.

В Интернете появился видеоролик, в котором Киркорова практически не узнать.

Экстравагантен: новая стрижка, голубые глаза, очки, таинственный голос ... В минутном видео поп-король абсолютно другой.

«Меня зовут Филипп Киркоров. Мне 44 года. Это - моя квартира... Это - моя жизнь, о которой вы все знаете. Или почти все... Но сегодня мне захотелось стать другим», - загадочно рассказывает артист.

В своем новом видеоклипе Филипп Киркоров готовится поразить всех не только своим новым внешним видом, но и неким откровением о своей личной жизни, пишет «ЭГ».

По словам близких певца, то, что расскажет и покажет Филипп Бедросович, будет настоящей сенсацией.







