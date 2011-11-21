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//Шоу-бизнес

Солист золотого состава группы "На-На" Владимир Левкин снова женился

21 ноября 2011, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото musring.ru
Фото musring.ru

Солист мегапопулярной в 90-е годы поп-группы "На-На"  Владимир Левкин, после продолжительного, вынужденного перерыва вернулся в свою стихию - отечественную тусовку и снова женился.
После длительного отсутствия на сцене и тяжелой болезни, Левкин востановился и появился на церемонию "Пара года" со своей новой, молодой женой Мариной, пишет Музринг.ру.
На "Паре года" Владимир победил в одной из самых приятных для любого человека номинаций "Нежность и забота".
Отметим, что нынешняя жена Левкина с 11 лет была ярой фанаткой группы "На-На" и лично Левкина. "Я с детства хотела завоевать Володю", - заявила супруга музыканта.
 
Владимир надеется, что брак с Мариной будет самым счастливым и последним в его жизни, - молодожены уже подумывают о ребенке.

ЕП

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