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21 ноября 2011, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото musring.ru

Солист мегапопулярной в 90-е годы поп-группы "На-На" Владимир Левкин, после продолжительного, вынужденного перерыва вернулся в свою стихию - отечественную тусовку и снова женился.

После длительного отсутствия на сцене и тяжелой болезни, Левкин востановился и появился на церемонию "Пара года" со своей новой, молодой женой Мариной, пишет Музринг.ру

На "Паре года" Владимир победил в одной из самых приятных для любого человека номинаций "Нежность и забота".

Отметим, что нынешняя жена Левкина с 11 лет была ярой фанаткой группы "На-На" и лично Левкина. "Я с детства хотела завоевать Володю", - заявила супруга музыканта.

Владимир надеется, что брак с Мариной будет самым счастливым и последним в его жизни, - молодожены уже подумывают о ребенке.