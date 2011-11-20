Борис Моисеев тяжело переживает смерть Людмилы Гурченко 

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20 ноября 2011, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Смерть знаменитой актрисы Людмилы Гурченко повергла в шок ее коллег и поклонников. Несмотря на свой возраст, Гурченко была полна сил и творческих планов. Спустя девять месяцев после ее кончины, в день, когда Людмиле Марковне должно было исполниться 76 лет, на Новодевичье кладбище Москвы пришли ее друзья и почитатели таланта.

Естественно, на могилу пришли в тот день муж звезды продюсер Сергей Сенин, стилист Аслан Ахмадов, Алимжан Тохтахунов. Артист Борис Моисеев тоже пришел 12 ноября на Новодевичье кладбище на могилу Людмилы Гурченко с букетом белых роз. Когда Гурченко хоронили, Моисеев тяжело болел, лежал в больнице и не мог с ней проститься. В день рождения Людмилы Гурченко певец вспомнил, как впервые познакомился с легендарной актрисой, как они работали и дружили. И как поссорились незадолго до ее смерти и его инсульта, пишут «Тайны звезд».

Моисеев просил прощения: «Люся, прости меня за все... За обиды, оскорбления, склоки и подпорченные последние годы жизни, которая оказалась такой короткой! Теперь и я, сам побывавший на волоске от смерти, это понимаю...». Вернувшись с кладбища в машину Моисеев разрыдался.